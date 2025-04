70M€ : La mèche est vendue pour la prochaine folie du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse allemande, le PSG en pince pour Nico Schlotterbeck (25 ans). Le défenseur central allemand du Borussia Dortmund serait évalué autour de 70M€. Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes, il est sorti de son silence ce lundi et fait un point sur son avenir. Au cours de cet entretien, le joueur a évoqué sa préférence.

Au vu des nombreuses rumeurs autour de ce sujet, il semble acquis que le PSG cherchera un défenseur central lors du prochain mercato estival. De nombreux médias ont évoqué cette possibilité, notamment Bild, qui avait évoqué un intérêt du club français pour Nico Schlotterbeck. Âgé de 25 ans, le joueur allemand aurait tapé dans l’œil des décideurs parisiens, et ce n’est pas son prix de départ (70M€) qui devrait refroidir le PSG.

Schlotterbeck annonce la couleur

Alors que son avenir est discuté, Schlotterbeck a mis les points sur les i ce lundi. Au cours d’un entretien accordé à Sky Sports, il a confirmé que sa volonté première était de rester au Borussia Dortmund. « Je suis vraiment heureux d'être ici et je sais ce que cela signifie de jouer pour le club. Le BVB reste mon premier interlocuteur. Cet été, nous nous assiérons, avec les responsables du club et ma famille, et nous discuterons du plan pour les prochaines années - en espérant que nous y parviendrons à faire quelque chose de bien. Car le club peut faire beaucoup plus » a-t-il confié.

Un avertissement est lancé

Par contre, il souhaite que le club se remette en question après cette saison difficile, rehaussée, heureusement, par un bon parcours en Ligue des champions. « Jouer à l'international, c'est ce qui fait la force du club. Parce que c'est devenu une habitude au fil des ans. Mais je dois aussi m'interroger sur ce que j'ai fait pour que nous ne soyons pas dans la situation de parler des quatre premiers. J'aimerais bien jouer au niveau international, de préférence avec le BVB » a-t-il lâché.