PSG - Clashs à répétition : Pierre Ménès se lâche sur Riolo

Pierrick Levallet

Depuis de nombreuses années maintenant, Daniel Riolo s’attaque régulièrement au PSG et à ses joueurs. Ces dernières semaines, le chroniqueur de l’After Foot a enchaîné les coups de gueule sur Nasser Al-Khelaïfi et a fait de Bradley Barcola sa nouvelle victime préférée. Et à en croire Pierre Ménès, Daniel Riolo est parfaitement sincère dans ses propos.

Chroniqueur réputé de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’y va parfois pas de main morte lorsqu’il faut évoquer le PSG. Les clashs contre le club de la capitale se sont multipliés au cours des dernières années. En ce moment, il s’attaque beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi et a également fait de Bradley Barcola sa nouvelle victime préférée après Marco Verratti et Neymar.

«Il a des lubies, il fait des fixettes»

Si l’on en croit Pierre Ménès, Daniel Riolo serait en tout cas très sincères dans ses propos tenus à l’antenne. « Si je suis bien persuadé de quelque chose, c’est que Daniel pense tout ce qu’il dit et dit tout ce qu’il pense. S’il voulait faire quoique ce soit pour plaire à quiconque, ça se saurait et ça se verrait au bout d’un moment. Il a des lubies, il fait des fixettes : Verratti, Neymar, Nasser, Barcola... » a d’abord expliqué l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

«Il n’y aucune arrière-pensée»

« Il est dans une émission grand public où on parle beaucoup plus du PSG et de l’OM que d’Auxerre ou de Strasbourg. C’est comme ça. Pour le coup, le concernant, il n’y aucune arrière-pensée » a-t-il également ajouté.