Dembélé - PSG : Un rencard décisif ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est le facteur X de l’animation offensive du PSG. Mais lorsqu’il ne marque pas comme ce fut le cas contre Aston Villa en quarts de finale de Ligue des champions, il parvient à délivrer des passes décisives. Au tour suivant, il devra gravir un Everest en la personne de William Saliba selon Ludovic Giuly. Un rendez-vous qui promet des étincelles et qui fera éventuellement rêver plus grand au PSG…

Pour la seconde année consécutive et pour sa deuxième saison en tant que joueur du PSG, Ousmane Dembélé va connaître les saveurs des demi-finales de Ligue des champions. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain et meilleur buteur parisien de la saison avec 32 buts toutes compétitions confondues est en feu. Quand bien même il n’a pas marqué contre Aston Villa pendant les quarts de finale de la C1, il a été passeur décisif à l’aller et au retour (3-1 et 2-3).

«Ça va être beau de le voir contre Ousmane Dembélé en demi-finale»

Pour les demi-finales, « Dembouz » qui a été repositionné à un poste d’attaquant axial va être confronté à son compère de sélection : William Saliba, défenseur central d’Arsenal et de l’équipe de France. Malgré son erreur mercredi qui a offert sur un plateau l’unique but du Real Madrid sur la double confrontation à Vinicius Jr, William Saliba a été taille patron contre les Quatre Fantastiques du Real Madrid. Aux yeux de Ludovic Giuly, ex-joueur du PSG et du FC Barcelone, ce rendez-vous au sommet entre Dembélé et Saliba s’annonce électrique et décisif pour les espoirs européens parisiens. « Comment avez-vous jugé la prestation de William Saliba, le Français des Gunners ? D’accord, le but est pour lui. Mais pour le reste, il a tellement progressé. Franchement, c’est le taulier en défense et dans très peu de temps, il sera aussi le taulier de la défense de l’équipe de France. Ça va être beau de le voir contre Ousmane Dembélé en demi-finale ».

«Ça va être encore plus beau à voir que Barcelone-Inter Milan»

En interview pour Le Parisien, Ludovic Giuly a reconnu s’imaginer une double confrontation magnifique entre deux coachs espagnols Mikel Arteta (Arsenal) et Luis Enrique (PSG) aux systèmes similaires. « Comment imaginez-vous cette double confrontation contre le PSG ? Elle va être énorme. Ça va être encore plus beau à voir que Barcelone-Inter Milan. Arsenal, c’est un peu la même équipe que Paris. Les deux possèdent une grosse maîtrise collective. Je pense qu’Arsenal défend un peu mieux que Paris et que les Parisiens possèdent plus de talent en attaque ».