Ousmane Dembélé, sa vidéo fait le buzz !

Mardi soir, Ousmane Dembélé a vécu une soirée qui l'a particulièrement tendu à Birmingham. Dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions, le PSG avait augmenté son écart avec Aston Villa au score cumulé grâce aux buts d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Mais un relâchement que Dembélé a pointé du doigt sur Canal+ l'a fait sortir de ses gonds au coup de sifflet final, ignorant au passage le membre du personnel de l'UEFA qui lui remettait le trophée d'homme du match...

Certes, Ousmane Dembélé n'a pas marqué comme lors du quart de finale aller la semaine dernière. Mais pour cette nouvelle affiche de Ligue des champions contre Aston Villa, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est une fois de plus celui qui a délivré la passe décisive à Nuno Mendes. Sa performance lui a valu le trophée d'homme du match, bien que Gianluigi Donnarumma de par ses multiples sauvetages aurait tout aussi bien pu être l'heureux élu.

Agacé de la fin du match, Dembélé snobe l'homme qui lui remettait le titre de MVP

Au moment de quitter la pelouse de Villa Park, mécontent de la défaite des siens contre Aston Villa sur le score de 3 buts à 2 malgré la qualification pour les demi-finales grâce au score cumulé (5-4), Ousmane Dembélé a refusé le trophée qui lui était tendu par un membre du personnel bord terrain de l'UEFA. Une séquence qui a été reprise à d'innombrables reprises sur les réseaux sociaux et notamment sur X.

«On s'est cru trop beau»

En zone mixte au micro de Dominique Armand pour Canal+, Ousmane Dembélé a fait part de son agacement vis-à-vis de la tournure des évènements mardi soir à Villa Park. « Vous n'êtes pas content de la soirée ? Il faut être exigeant, surtout dans ces matchs-là. On s'est rendu la tâche difficile, même si Aston Villa a mis beaucoup de pression. Ils ont des bons joueurs aussi. Mais je pense qu'on s'est rendu la tâche très difficile. En deuxième mi-temps, on s'est complètement relâché. ». a dans un premier temps regretté l'attaquant du PSG.

Relancé par le journaliste de Canal+ sur ce qui a pu déclencher de telles complications, Dembélé n'a une fois encore pas mâché ses mots sur la chaîne cryptée. « On s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Mais la Ligue des Champions, c'est comme ça. Tu peux tomber contre des équipes juste devant leur public. Avec un public chaud comme ça, ils peuvent renverser le match. Donc il va falloir être plus exigeant pour les demi-finales ».

Dembélé accepte sans plaisir son trophée

Finalement, Ousmane Dembélé a tout de même accepté de poser avec le trophée d'homme du match comme le veut la coutume. Il en a été de même pour le selfie traditionnel. Le tout, sans esquisser le moindre sourire. Dembélé n'était clairement pas d'humeur.