Al-Khelaïfi : «Il te recevait comme un chien», la vérité éclate au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est présidé par Nasser Al-Khelaïfi depuis 2011, soit le rachat du club parisien par les investisseurs qataris. Le dirigeant est « délicieux » d'après Bernard Caïazzo qui confie à Foot Mercato que contrairement à son prédécesseur Robin Leproux, Al-Khelaïfi est un enfant de choeur dans l'accueil.

Cible d'une « émission à charge à fond » de Complément d'enquête selon Bernard Caïazzo, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas l'image qu'il reflète. Son coup de sang pendant la réunion des présidents de Ligue 1 l'été dernier concernant les droits TV du championnat ne représentait qu'une infime partie de l'échange.

«Celui qui reçoit le mieux de tous les clubs, c’est Nasser et tout le monde le dira»

L'ancien co-président de l'ASSE s'est exprimé à Foot Mercato dimanche en affirmant que Nasser Al-Khelaîfi était tout bonnement « délicieux » comme président du PSG. Ce qui n'était certainement pas le cas de son prédécesseur Robin Leproux. « Tous les gens qui vont au Carré VIP te diront que c’est le plus délicieux des présidents. Avant, je me souviens Leproux (ndlr : l’ancien président du PSG), personne ne pouvait le voir. Quand on allait jouer au Parc des Princes, il te recevait comme un chien. Celui qui reçoit le mieux de tous les clubs, c’est Nasser et tout le monde le dira ».

«Nasser son défaut, c'est qu'il veut absolument réussir»

« Mais il est comme tout le monde, il a ses défauts. Il a des certitudes, je lui ai dit. Quand tu as des convictions d’accord, mais les certitudes, c’est autre chose. Nasser son défaut, c’est que c’est un compétiteur, il veut absolument réussir. Il a une mission et veut réussir dans toutes ses ambitions, mais c’est normal, car l’Emir lui accorde une confiance énorme ». a conclu Bernard Caïazzo à Foot Mercato. L'ancien dirigeant stéphanois entre 2004 et 2024 a donc rétabli sa vérité. Nasser Al-Khelaïfi devrait apprécier le soutien.