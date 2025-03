Mercato : Le PSG loupe un coup XXL, ça le fait jubiler à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Evoqué au PSG pour remplacer notamment Luis Campos, Andrea Berta va finalement officié en tant que directeur sportif à Arsenal. Ce dimanche, les Gunners ont officialisé la signature de l’Italien, précédemment à l’Atlético de Madrid. Un renfort précieux pour le club londonien. Et du côté d’Arsenal, on se réjouit déjà de l’arrivée de Berta qui devrait être un ajout précieux.

Au contraire de Luis Enrique, Luis Campos n’a toujours pas prolongé au PSG. Une situation qui laisse planer le doute sur l’avenir du Portugais avec le club de la capitale. En cas de départ, il faudrait alors le remplacer. Pour cela, l’option Andrea Berta était évoquée, mais voilà que ce dimanche, c’est Arsenal qui a officialisé la signature de l’Italien, faisant ainsi de lui son directeur sportif.

« Une personnalité impressionnante »

Tandis qu’Andrea Berta est heureux d’avoir rejoint Arsenal, Josh Kroenke est tout aussi emballé. Co-président des Gunners, il s’est frotté les mains, pour les médias du club londonien, de l’arrivée de celui qui était évoqué au PSG : « Tous ceux qui connaissent le football savent qu'Andrea est une personnalité impressionnante. Il possède une connaissance approfondie du jeu, un excellent palmarès, un réseau solide et une soif insatiable de bâtir des équipes gagnantes ».

« Il nous aidera à progresser et à franchir les prochaines étapes »

« Andrea sera un atout précieux pour notre club. Il comprend nos valeurs et ce que nous représentons, et nous sommes convaincus qu'il nous aidera à progresser et à franchir les prochaines étapes dans notre quête de trophées majeurs. Nous avons mené un processus de recrutement rigoureux et avons été extrêmement impressionnés par le niveau de tous les autres candidats, mais c'est l'expérience d'Andrea et son succès qui nous ont le plus marqués. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de l'accueillir au sein de la famille Arsenal », a-t-il ajouté d’Andrea Berta. De quoi donner des regrets au PSG d’avoir loupé un tel dirigeant ?