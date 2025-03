Officiel : Il sort du silence après avoir snobé le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Luis Campos n’ayant pas encore prolongé, il était question de sa succession au PSG. Ainsi, le profil d’Andrea Berta était évoqué pour devenir le nouveau directeur sportif parisien. C’est finalement Arsenal qui a raflé la mise. Les Gunners ont officialisé l’arrivée de Berta ce dimanche, pour son plus grand bonheur.

L’avenir de Luis Campos est un gros sujet en ce moment. Et pour cause… Le Portugais n’a toujours pas prolongé au PSG, ce qui jette un froid sur la suite de son aventure. Des noms avaient même circulé pour lui succéder à Paris et celui d’Andrea Berta avait été évoqué. Déjà ciblé par le PSG par le passé, l’Italien l’était donc à nouveau. Mais voilà que cela n’arrivera pas puisque ce dimanche, Arsenal a officialisé l’arrivée de Berta comme son nouveau directeur sportif.

« Je suis ravi de rejoindre Arsenal »

Andrea Berta a donc officiellement rejoint Arsenal. Pour le site des Gunners, l’Italien a pris la parole, confiant alors : « Je suis ravi de rejoindre Arsenal dans une période extrêmement stimulante pour le club. J'ai suivi avec grand intérêt l'évolution d'Arsenal ces dernières années et j'ai admiré le travail acharné qui a permis au club de redevenir un acteur majeur du football européen, avec un public passionné dans le monde entier ».

« J'ai hâte de prendre mes nouvelles fonctions »

« Le club possède de grandes valeurs et une riche histoire, et je suis impatient de contribuer à façonner un avenir prometteur avec une équipe formidable. J'ai hâte de prendre mes nouvelles fonctions et de vivre mon premier match à l'Emirates Stadium avec nos supporters », a poursuivi Andrea Berta.