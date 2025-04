PSG : Doué provoque un malaise à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'éclosion de Désiré Doué au PSG a mis le football anglais face à ses propres limites. Alors que la France dispose d'un formidable vivier, l'Angleterre peine à sortir de nouveaux talents, avec une telle insouciance, même si la Fédération a fourni d'énormes efforts ces dernières années pour faire bouger les choses.

La jeunesse du PSG ne cesse d’impressionner. Et dire qu’il y a encore quelques mois, le club parisien était en mauvaise posture pour se qualifier pour les huitièmes de la Ligue des champions. Mais la rencontre et la victoire face à Manchester City ont visiblement libéré les joueurs. Depuis, les Bradley Barcola, Désiré Doué et autres Joao Neves font des malheurs, éliminant le grand favori Liverpool et en affichant une incroyable domination face à Aston Villa lors du quart de finale aller mardi dernier.

« Doué ? Je le classe très haut »

Journaliste indépendant, Henry Winter a suivi ce premier acte entre le PSG et Aston Villa. Il a été subjugué par la jeunesse triomphante du club parisien représentée par Désiré Doué (19 ans). « Quel joueur ! Je le classe très haut, et la manière dont il a joué et marqué, à l'aller, a nourri le débat en Angleterre sur la formation des jeunes joueurs, chez nous » a-t-il confié. Car si les phénomènes existent en Premier League, ils ne présentent pas les caractéristiques d’un Doué, c’est à dire celles d'un joueur insouciant, capable sur un crochet de faire la différence.

Doué provoque un débat en Angleterre

« Nous avons beaucoup de joueurs émergents et prometteurs, en Premier League, mais aucun ne s'exprime avec cette liberté. Son but est le signe d'une telle personnalité ! Chez nous, les jeunes joueurs sont trop coachés, il me semble. Le seul que l'on pourrait comparer à Doué, pour la créativité et la liberté, est Tyler Dibling, à Southampton. Le PSG est une équipe tellement créative, tellement intelligente... » a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Equipe.