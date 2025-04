Doué - PSG : C'est bientôt terminé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Buteur face à Aston Villa mercredi soir (3-1), Désiré Doué s'affirme, de semaine en semaine, comme l'un des phénomènes du football français. Transféré pour 50M€ l'été dernier, l'ailier emprunte le même chemin qu'un certain Kylian Mbappé, arrivé aussi très jeune au PSG. Mais pour Christophe Dugarry, la fin des beaux jours approche.

Face à Aston Villa en Ligue des champions, ce sont deux recrues qui ont débloqué la situation : Kvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Le second ne cesse d’impressionner. A 19 ans, l’ailier français casse les barrières. Convoqué par Didier Deschamps en mars dernier, il s’affirme comme la nouvelle pépite du football français. Cette éclosion a été commentée par Christophe Dugarry durant l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC.

Duga est sous le charme

« Si j’ai envie de m’emballer pour lui ? Oui, oui ! Sincèrement je ne pensais pas que ce garçon était capable de jouer à ce niveau-là aussi rapidement. C’est vrai que c’est impressionnant, il tente beaucoup de choses, il en réussit, il en rate, il reste dans sa logique de créer du jeu.. Il a cette forme d’insouciance qui fait sa force, c’est aussi ça la force de la jeunesse. C’est une forme d’insouciance » a confié le champion du monde 1998.

Bientôt la fin de l'insouciance ?

Mais selon Duga, cette insouciance va forcément disparaître à un moment donné. C’est à ce moment-là que Doué sera jugé sur sa vraie valeur. « Après, ce garçon il faudra le juger dans les moments difficiles, il y en aura. Malheureusement le haut niveau c’est aussi ça. Il ne va pas toujours jouer à ce niveau-là ou alors je ne comprends plus rien au foot (rires) et puis ce serait un miracle. Il ratera des matchs, il aura des moments difficiles. Il est dans son apprentissage qu’il maîtrise parfaitement. Quand il va commencer à réfléchir et à calculer de trop, c’est peut-être à que les choses se compliqueront. Il faudra faire face, il faudra trouver d’autres solutions dans son jeu, proposer encore autre chose. Mais pour l’instant c’est vrai que c’est juste remarquable » a confié l’ancien international tricolore.