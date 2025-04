8,5% : La statistique qui va faire jubiler le PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l’Europe ce mardi soir, puisque l’équipe de Luis Enrique va défier Aston Villa pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Et l’optimisme est de mise, puisque les Parisiens peuvent compter sur une avance confortable après leur victoire lors du match aller il y a une semaine, au Parc des Princes (3-1).

Ce n’est pas vraiment une position dont on a l’habitude. Alors que les grands rendez-vous européens approchent, la peur et le doute s’emparaient du PSG. Mais ce n’est plus la cas cette saison, puisqu’avec Luis Enrique une certaine confiance est affichée, que ce soit au tour précédent avec Liverpool ou en quart de finale, face à Aston Villa.

Un boulevard pour le PSG ?

Il faut dire qu’avant d’aller à Birmingham ce mardi, les Parisiens ont fait le job. La large victoire du match aller leur permet d’affronter cette rencontre avec une belle avance, puisque ce sont les hommes d’Unai Emery qui seront obligés d’attaquer à tout va pour espérer revenir dans les débats. Et ce n’est pas seulement un sentiment, puisque les chiffres viennent également confirmer la position de force d’un PSG qui pourrait bien aller au bout et enfin conquérir l’Europe.

Aston Villa en difficulté, mais...

Car Opta vient en effet gonfler la confiance parisienne avant ce quart de finale retour de Ligue des Champions ! L’entreprise de statistique ne donne en effet que 8,5% de chances de qualification à Aston Villa, qui semble bien condamné à l’exploit dans son antre de Villa Park ce mardi, face au PSG. A noter toutefois que l’histoire récente des Parisiens montre que les statistiques ne sont pas toujours infaillibles ! Opta rappelle en effet que Paris a été éliminé à trois reprises sur les sept dernières années, après avoir gagné le match aller par au moins deux buts d’écart.