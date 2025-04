«Monstrueuse» : C'est le feu au PSG, il hallucine !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2025, l'attaque du PSG est impitoyable. En effet, la ligne offensive de Luis Enrique est particulièrement prolifique ces derniers mois. Ce qui n'a pas échappé à Javier Pastore. L'ancien numéro 10 du PSG étant totalement bluffé par le quatuor Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué.

Lors de la première partie de saison, le PSG avait des difficultés dans la finition en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, les hommes de Luis Enrique n'ont plus du tout ce problème. En effet, l'attaque du PSG est devenu clinique devant les buts adverses. Ce qui impressionne Javier Pastore, ancien numéro 10 du club rouge et bleu.

«C’est une attaque monstrueuse»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Javier Pastore s'est totalement enflammé sur l'attaque du PSG. « Si vous deviez choisir un adjectif pour définir l’attaque du PSG ? (Il souffle.) Monstrueuse. C’est une attaque monstrueuse, tout simplement. Dembélé, Doué, Barcola et Kvara sont de très jeunes joueurs avec une qualité individuelle exceptionnelle pour leur âge. Ce qui frappe, c’est qu’ils marquent tous. Ils font gagner l’équipe à tour de rôle. Si ce n’est pas Doué, c’est Dembélé, si ce n’est pas Dembélé, c’est Barcola ou Kvara », a déclaré l'ancien international argentin, avant d'en rajouter une couche.

«Ils font gagner l’équipe à tour de rôle»

« Il y a toujours un joueur qui est impliqué par la passe ou le but. Ils peuvent faire la différence grâce à la vitesse, le dribble et en même temps, ils aident beaucoup l’équipe en phase défensive. Quand on voit Dembélé courir derrière l’adversaire, presser le gardien… Pour une équipe, c’est quelque chose d’incroyable d’avoir quatre joueurs de ce talent et les voir faire les efforts défensifs », a conclu Javier Pastore. Reste à savoir si le PSG remportera la toute première Ligue des Champions de son histoire cette année grâce à son attaque de feu.