Haaland - Mbappé : La bombe de la presse espagnole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid prépare du lourd pour remplacer Vinicius Jr. En cas de départ de l'international brésilien en Arabie Saoudite, le club espagnol pourrait se jeter sur Erling Haaland dont le contrat arrive pourtant à expiration jusqu'en 2034. Comme le confirme la presse merengue, la porte est ouverte dans ce dossier.

L’information de Sky Sports a de quoi surprendre. Selon le média, le Real Madrid pourrait tenter de recruter Erling Haaland en cas de départ de Vinicius Jr en Arabie Saoudite l’été prochain. Pourtant, l’attaquant de Manchester City vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en 2034. Alors faut-il croire à cette rumeur ?

Haaland au Real Madrid, c'est possible

Journaliste pour le quotidien Marca, José Félix Diaz a réagi à la possible arrivée d’Haaland lors d’un live Twitch organisé par Ruben Martin. Et selon lui, la venue du Norvégien n’est pas si impossible à imaginer. « Haaland a prolongé avec la porte ouverte. De plus, ils me disent que la clause est assez abordable » a-t-il déclaré.

Une condition est posée

Un duo Kylian Mbappé-Erling Haaland pourrait plonger le Real Madrid à l’heure des Galactiques. Mais encore faut-il que Vinicius Jr donne son accord à l’Arabie Saoudite, ce qui serait loin d’être fait selon le journaliste espagnol. A l’instant T, le Brésilien aurait plus de chances de rester au Real Madrid que d’imiter Cristiano Ronaldo.