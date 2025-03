Le PSG traumatisé, un «plaisir» avant ses retrouvailles

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, le printemps 2014 était amer du côté de Londres. Un an avant la fête revancharde à Stamford Bridge, les hommes de Laurent Blanc étaient traumatisés par un but de dernière minute marqué par Demba Ba. Une élimination nette de la Ligue des champions que s’est remémoré Ba avant ses retrouvailles avec le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a vécu une belle soirée à Stamford Bridge le 11 mars 2015 en éliminant Chelsea de la Ligue des champions lors du 1/8ème de finale retour. Néanmoins, un an plus tôt, Demba Ba crucifiait les espoirs des Parisiens qui s’étaient pourtant imposés au quart de finale aller sur le score de 3 buts à 1. Le natif de Sèvres en région parisienne inscrivait le but qualificatif pour les Blues à la 87ème minute de jeu dans le temple du champion d’Europe 2012 (2-0).

«Ce but a qualifié l’équipe en demi-finale de Ligue des champions»

Avec la règle du but à l’extérieur qui était en vigueur à l’époque, le PSG sortait par la petite porte avec des regrets aux portes des demi-finales de la Ligue des champions. Aujourd’hui directeur sportif de l’USL Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2 qui affrontera le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France mardi, Demba Ba s’est remémoré cette joie. « C’était un moment de plaisir. Pas parce que c’était Paris, mais de par ce but là, je dis j’avais mais c’était un effort collectif, ce but a qualifié l’équipe en demi-finale de Ligue des champions qui était un des objectifs de la saison avec Chelsea : gagner toutes les compétitions qu’on jouait ».

«C’était un vrai grand plaisir»

Demba Ba a évoqué la notion de travail bien accompli concernant son but marqué au printemps 2014 qui faisait vibrer les Blues. « Arriver en demi-finale de Ligue des champions, c’était vraiment un pas de plus qui était franchi. C’était un vrai grand plaisir ».