PSG - Luis Enrique : Un autre entraîneur le tacle par surprise !

Depuis son arrivée au PSG en juillet 2023, Luis Enrique n’a cessé de vouloir apprendre à parler français. Ayant effectué de gros progrès en ce sens, le coach espagnol a même effectué récemment sa première interview dans la langue locale. Cependant, cela n’a pas empêché Rudi Garcia de la tacler à ce sujet ce dimanche.

Invaincu en Ligue 1 cette saison, le PSG continue sur sa très belle dynamique. Pour sa deuxième saison seulement sur le banc parisien, Luis Enrique a réussi son pari de construire un groupe rajeuni, talentueux, et uni. Mais c’est également au-delà des terrains que l’entraîneur espagnol semble avoir progressé.

Luis Enrique a progressé sur son français

En effet, depuis son arrivée à l’été 2023, Luis Enrique a tenté de prendre des cours de français afin de pouvoir s’exprimer dans la langue locale du PSG. Un défi loin d’être aisé pour l’Espagnol, qui après la victoire face à Liverpool en Ligue des Champions, s’est totalement exprimé en français afin de répondre à la presse. Néanmoins, cela n’a pas empêché Rudi Garcia de le taquiner à ce propos. Interrogé sur la barrière de la langue, le sélectionneur de la Belgique a étonnement cité l’entraîneur du PSG.

« Je ne dis pas ça parce que Luis Enrique parle toujours en espagnol »

« C’est un peu compliqué. Tout le monde comprend le français, mais je parle des fois en anglais avec les joueurs. J’apprends des notions de flamand aussi car ça me semble logique. Je ne dis pas ça parce que Luis Enrique parle toujours en espagnol dans ses interviews », a lâché Rudi Garcia, présent sur le plateau du Canal Football Club. Lorsque l’ancien coach de l’OM a été averti que Luis Enrique avait déjà parlé français cette saison, ce dernier s’est repris : « Oh ! Magnifique, je pense que c'est bien. Le respect du pays dans lequel vous êtes c'est aussi d'apprendre la langue le plus rapidement possible. »