PSG - Campos : Un rendez-vous au sommet annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Contrairement à Luis Enrique, Luis Campos n’a toujours pas prolongé au PSG. Le conseiller sportif arrive en fin de contrat en juin prochain, et était absent ce samedi lors du déplacement à Saint-Étienne. La rencontre de la semaine prochaine face à Angers pourrait d’ailleurs donner plus d’indices sur son avenir à Paris. Explication.

« Luis Campos est très heureux au PSG et je suis très heureux de son travail et de sa contribution. Je souhaite prolonger son contrat. Je n'ai jamais vu une telle complicité entre un manager et un directeur. » Auprès de Canal +, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi annonçait la couleur concernant l'avenir de Luis Campos. Le conseiller sportif du club parisien voit son contrat se terminer en juin prochain.

Le PSG n'avance pas dans la prolongation de Campos

Comme le rapporte RMC Sport, si des discussions ont lieu entre les deux parties pour poursuivre l'aventure commune, aucun accord n'existe à ce jour entre Luis Campos et le PSG. Absent lors du déplacement à Saint-Étienne ce samedi soir, le dirigeant portugais avait vu son nom être lié à l'Arabie Saoudite l'hiver dernier. Certaines rumeurs faisaient notamment état d'une proposition XXL de l'état saoudien, allant jusqu'à 200M€ sur dix ans.

Son attitude sera scrutée samedi prochain

Quoi qu'il en soit, l'avenir de Luis Campos commence à réellement faire parler. Comme le précise RMC, son attitude lors du prochain match du PSG au Parc des Princes samedi prochain face à Angers, sera à scruter avec attention. Faut-il encore que ce dernier soit présent...