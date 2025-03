Al-Khelaïfi : «Ils ont utilisé mon nom», supercherie dénoncée à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nasser Al-Khelaïfi passait sur le grill jeudi soir. Le président du PSG était le protagoniste du Complément d'enquête de France Télévisions titré sur le scandale, le pouvoir et les opérations financières XXL. Invité à s'exprimer sur le sujet, Bernard Caïazzo a été coupé au montage sans raison valable. Une honte qu'il a dénoncé à Foot Mercato, à l'image de l'investigation menée.

Jeudi soir, France Télévisions dévoilait la tant attendue investigation sur le Paris Saint-Germain et le président Nasser Al-Khelaïfi intitulée : Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG. Le Complément d'enquête en a déçu plus d'un. A commencer par Bernard Caïazzo.

«Ils ont utilisé mon nom il y a deux semaines pour faire la promotion de l’émission»

L'ancien co-président de l'ASSE parti en 2024 après 20 années de bons et loyaux services révèle avoir été joint par les équipes de Complément d'enquête, qui se sont à ses yeux simplement servi de lui et de sa réputation pour légitimer leur investigation entre autres. « J’ai été contacté il y a plusieurs mois, mais ils ont surtout utilisé mon nom. J’ai fait une interview, que je ne voulais pas faire au départ, en novembre. J’ai perdu du temps, car ils ont utilisé mon nom il y a deux semaines pour faire la promotion de l’émission ».

«C’était une émission à charge à fond»

« Moi, j’avais donné une interview franche sur ce que je pensais de Nasser et puis on m’annonce deux jours avant que mon passage ne sera pas gardé. Je ne connais pas les raisons. J’ai dit que c’était un manque de respect et que je trouvais ça incorrect. Je pense juste que c’était une émission à charge à fond ». a enragé Bernard Caïazzo pendant son interview avec Foot Mercato publiée sur le site du média ce dimanche...