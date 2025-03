PSG - ASSE : L'aventure secrète entre deux joueurs à Paris !

Amadou Diawara

Si le PSG et l'ASSE sont rivaux en Ligue 1, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili restent très proches. D'ailleurs, les deux hommes sont allés ensemble à Disney Land Paris avec leurs familles ce mardi. Et pourtant, ils ont dû se retrouver à Geoffroy-Guichard ce samedi soir pour se disputer trois points en championnat.

Pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de l'ASSE ce samedi soir. En effet, les deux clubs se sont fait face au stade Geoffroy-Guichard.

Kvaratskhelia et Davitashvili sont allés à Disney Land

Avant de s'affronter à Saint-Etienne samedi soir, Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili ont vécu des moments complices ensemble à Paris. Amis depuis leur enfance, les deux internationaux géorgiens étaient en visite à Disney Land ce mardi.

Kvaratskhelia-Davitashvili : Une escapade familiale à Paris

D'après les indiscrétions du Parisien, Khvicha Kvaratskhelia (PSG) et Zuriko Davitashvili sont allés à Disney Land Paris avec leurs femmes et leurs enfants ce mardi. Et ils étaient « presque incognitos ». Malgré la rivalité en Ligue 1, les deux hommes restent très proches. « Nous sommes de vieux amis et nous avons partagé beaucoup de souvenirs ensemble en Géorgie ou en sélection. Nous avons commencé à 10 ans. Khvicha est le parrain de mon fils et nous sommes une grande famille », a confié l'attaquant de l'ASSE à Ouest-France.