PSG : L'annonce officielle, il ne veut pas débarquer

En raison du conflit qui oppose le PSG et la mairie de Paris concernant le Parc des Princes, le club envisage de bâtir son propre stade. Cette situation alimente les spéculations sur une potentielle installation du Paris FC au Parc. Cependant, le président Pierre Ferracci dément cette possibilité, affirmant que l'avenir du club se dessine au Stade Jean Bouin, avec l'ambition d'atteindre la Ligue 1.

Face au refus de la mairie de Paris de lui céder le Parc des Princes, le PSG est déterminé à construire son propre stade. Une situation qui pourrait pousser le Paris FC à prendre la place du Champion de France en titre ? L’hypothèse est sur la table selon Daniel Riolo. « Les discussions existent déjà pour que le Paris FC aille au Parc. Ce qui aurait un sens historique, car après tout, le PFC et le PSG ne faisait qu'un en 1970. Donc ce n'est pas choquant », révélait récemment le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.

« Le Parc des Princes ? C’est quelque chose qui n’existe pas dans notre esprit aujourd’hui »

Mais dans les rangs de l’autre club de la capitale, on réfute cette idée. « C’est quelque chose qui n’existe pas dans notre esprit aujourd’hui », affirme Pierre Ferracci, interrogé par Le Figaro. Alors que le PFC est attendu au Stade Jean Bouin la saison prochaine, le président parisien a bien l’intention d’y « vivre de belles années ».

Le PFC s’imagine à Jean Bouin, « si possible en étant en Ligue 1 »

« Si possible en étant en Ligue 1, mais ça il faut aller le gagner sur le terrain, poursuit Pierre Ferracci alors que le PFC est toujours en course pour la montée. On a sept matches pour le faire. On a envie de le faire, je pense qu’on a les moyens de le faire, mais il faut le faire. » Difficile ainsi d’imaginer le PFC succéder au PSG au Parc des Princes dans un avenir proche.