PSG : Il annonce un rendez-vous explosif à l'étranger

Avant les quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Javier Pastore a affirmé que le PSG et le FC Barcelone avaient les meilleures attaque d'Europe. A en croire l'ancien numéro 10 du club rouge et bleu, Parisiens et Blaugrana pourraient donc se retrouver à Munich le 31 mai pour la finale de la C1.

Depuis le début de l'année 2025, le PSG fait très peur. En effet, les hommes de Luis Enrique produisent un jeu flamboyant et sont particulièrement efficaces devant les buts adverses.

Ligue des Champions : Une finale PSG - FC Barcelone ?

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Javier Pastore a affirmé que le PSG et le FC Barcelone avaient les meilleures attaques d'Europe aujourd'hui. Ainsi, l'ancien numéro 10 parisien voit ces deux colosses européens se retrouver en finale de la Ligue des Champions le 31 mai à l'Allianz Arena de Munich.

«C’est la meilleure attaque d’Europe avec celle du Barça»

« Est-ce que le PSG est l'une des meilleures attaques d’Europe aujourd'hui ? C’est la meilleure attaque d’Europe avec celle du Barça. Ce sont deux équipes qui peuvent s’appuyer sur la qualité technique exceptionnelle des joueurs. Si tu les prends un par un, ils ont leur place partout en Europe. Peut-être qu’on verra ces deux équipes face à face le 31 mai à Munich en finale ! », a confié Javier Pastore. Avant de penser à la finale de la Ligue des Champions, le PSG et le FC Barcelone doivent finir le boulot contre Aston Villa (3-1 au Parc des Princes) et le Borussia Dortmund (4-0 au Camp Nou) en quart de finale. Ensuite, ils vont devoir faire tomber leur éventuel adversaire dans le dernier carré. En cas de qualification pour les demi-finales de la C1, le club de la capitale affrontera Arsenal ou le Real Madrid (3-0 à l'Emirates Stadium), tandis que le Barça se frottera au Bayern ou à l'Inter (1-2 à l'Allianz Arena).