OM : Le coup de pression après sa signature !

Alexis Brunet

Signer à l’OM n’est pas une chose aisée. Il faut déjà être assez bon pour être repéré par l’un des plus grands clubs de France, mais surtout pouvoir gérer la pression derrière. Cela n’effraie pas du tout Ulisses Garcia, par exemple, qui a avoué être galvanisé par la pression qui règne à Marseille.

Ce dimanche soir, l’OM s’apprête à disputer un match capital dans sa saison. Le club phocéen peut prendre trois points d’avance sur l’AS Monaco en cas de victoire contre le Stade Brestois. Une avance qui tomberait au meilleur moment, puisque les Marseillais se battent pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. La pression sera donc grande sur les épaules des partenaires de Mason Greenwood, mais cela ne semble pas être un problème.

« Moi, cette pression, elle me galvanise »

Face à Brest, Ulisses Garcia a des chances d’être titulaire pour la troisième fois de suite en Ligue 1. Le défenseur pourrait être d’une grande aide dans cette fin de saison, car il a beaucoup d’expérience du haut de ses 29 ans, mais également car il semble imperméable à la pression, comme il l’a avoué lors d’une interview accordée à Sky Sport. « C’est vrai qu’ici, à Marseille, il y a une certaine pression et qu’en tant que joueur, je vis un rêve. C’est incroyable de pouvoir venir dans un si grand club. Donc, il faut faire avec tout ce qui va avec : la pression, ce stade et ces supporters incroyables… Mais honnêtement, je vois ça plutôt comme une chance. On veut aller le plus haut possible, et le curseur de la pression que je ressens montre simplement à quel niveau se situe le club. Moi, cette pression, elle me galvanise. »

Lille, Le Havre et Rennes après Brest

Si l’OM l’emporte face à Brest, il frappera donc un grand coup dans sa quête de Ligue des champions, mais cela ne sera pas encore fini. En effet, il restera trois matches aux Marseillais pour valider définitivement leur billet pour la C1. Les coéquipiers de Valentin Rongier se déplaceront sur la pelouse de Lille et du Havre et ils recevront le Stade Rennais lors de la dernière journée de Ligue 1.