Violence et tromperie : Le clan Payet sort du silence !

Accusé d'agression sexuelle par une avocate brésilienne, Dimitri Payet a été entendu par la police de Rio. Face aux accusations graves portées contre lui, le clan Payet a réagi publiquement, affirmant que des documents viennent confirmer la version de l’ancien joueur de l’OM, et démontrer sa bonne foi dans cette affaire.

Plongé dans un vaste scandale sexuel, Dimitri Payet a été entendu par la police locale. Le 16 avril, le joueur de Vasco de Gama a été convoqué par les autorités de Rio de Janeiro après avoir été accusé d'agression sexuelle par Larissa Ferrari, une avocate brésilienne. Dans une déclaration relayée par l'AFP le 11 avril, cette dernière a livré de graves accusations contre l’ancien joueur de l’OM. Dimitri Payet s’est défendu en évoquant des pratiques sadomasochistes consenties avec l’avocate.

«La vérité» va éclater !

La plaignante avait alors déclaré :

«En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol.»

Des accusations qui ont évidemment provoqué la réponse du clan Payet, qui explique que «la vérité, prouvée par des documents», finirait par éclater.

La réponse du clan Payet

L’avocate de Dimitri Payet est alors sortie du silence pour le média brésilien G1 :

«Il est regrettable que des documents confidentiels aient été divulgués, mais l’affaire révèle, avec des preuves à l’appui, quelque chose de très clair : une femme exerçant sa liberté et sa volonté, comme il se doit, contrairement à ce qui a été publiquement raconté jusqu’à présent. La défense est convaincue que la vérité, prouvée par des documents, démontrera ces faits.»

Pour le clan Payet, la plaignante aurait manipulé l’opinion publique en révélant des discussions privées avec l’ancien joueur de l’OM.