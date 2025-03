PSG - Kvaratskhelia : Sa magnifique histoire d'amour est révélée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse de l'ASSE à 19h. Une rencontre déséquilibrée sur le papier, mais qui va tout de même offrir un duel très intéressant entre deux des stars du football géorgien à savoir Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili qui se considèrent comme des frères.

Bien décidé à conserver son invincibilité en Ligue 1, le PSG sera à Saint-Etienne ce samedi à 19h. Une rencontre qui devrait être particulièrement suivie en Géorgie puisqu'elle sera l'occasion de voir Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili s'affronter. Les deux internationaux géorgiens sont très proches dans la vie puisqu'ils sont amis depuis plus de 10 ans. Ils étaient alors à Tbilissi, capitale de la Géorgie. Et depuis, ils sont restés très proches, au point que Levan Gvantseladze, directeur de l’académie de football du Dinamo Tbilissi, évoque un amour fraternel.

«Un amour fraternel»

« Ils ont rejoint l’académie à peu près au même moment, à l’âge de 11 ans. Ils ont grandi ensemble, ont joué ensemble dans leur jeunesse et ont gardé un lien fort malgré le fait qu’ils jouent dans des clubs différents. Je décrirais leur relation en trois mots : loyauté, soutien et amour fraternel », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant de poursuivre.

«Ils étaient vraiment inséparables»

« En tant que jeunes joueurs talentueux qui vivaient pour le football, ils avaient beaucoup de choses en commun. Les entraînements quotidiens, les voyages, les matchs et même les moments difficiles n’ont fait que renforcer leurs liens. Zuriko et Khvicha ont passé beaucoup de temps ensemble, ils étaient vraiment inséparables pendant leur enfance », ajoute Levan Gvantseladze.

Journaliste géorgien Kakha Dgebuadze abonde en ce sens rappelant qu'il s'agit d'une « très belle histoire entre deux personnes qui marchent ensemble à la fois professionnellement et en dehors du terrain. » Le retrouvailles entre Khvicha Kvaratskhelia et Zuriko Davitashvili s'annoncent donc chaleureuse, mais à la fin, il y aura probablement un malheureux.