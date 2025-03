Un «phénomène» a signé au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a arraché Désiré Doué au Stade Rennais. Très proche du crack de 19 ans, Yann Gboho (24 ans) n'a pas tari d'éloges à son égard. En effet, l'actuel pensionnaire du Toulouse FC a annoncé que Désiré Doué était un « phénomène ».

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais la saison dernière, Désiré Doué a alerté la direction du PSG. Déterminé à boucler la signature de la pépite de 19 ans, le club de la capitale a lancé une offensive à hauteur de 50M€ lors du dernier mercato estival. Un assaut qui a fait mouche.

Doué a signé au PSG lors de l'été 2024

Alors que Désiré Doué monte en puissance au PSG depuis son transfert, Yann Gboho s'est totalement enflammé. « On se parle souvent. Quand on a joué contre Paris à l’aller, il était un peu dans une période difficile, mais c’est quelqu’un qui a confiance en lui. À ce moment-là, il m’a dit qu’il allait finir par être titulaire au PSG, et je pense qu’il est sur la bonne voie. Ses tirs au but avec le PSG et la France ? Oui, il a énormément de sang-froid. Honnêtement, c’est un top joueur, un phénomène. Je suis très content pour lui », a déclaré l'attaquant du Toulouse FC lors d'un entretien accordé à La Dépêche.

«C'est un top joueur»

Pour rappel, Guéla Doué (22 ans), défenseur du RC Strasbourg, est le frère de Désiré Doué. En ce qui concerne Yann Gboho (24 ans), le numéro 14 du PSG le considère comme son cousin, et ce, parce que leurs pères sont très proches.