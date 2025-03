Saison record pour le PSG, il veut tout gâcher !

Axel Cornic

Large leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas été battu cette saison et pourrait bien signer un record incroyable s’il reste sur cette lancée. Mais il faudra d’abord passer l’ASSE, qui ce dimanche accueilli Luis Enrique et ses joueur pour la 27e journée de Ligue 1.

Pour le moment, personne n’y est arrivé. En route pour un possible triplé, le PSG a une cadence infernale depuis le début de la saison et pourrait bien signer un énorme record s’il continue comme ça. Les hommes de Luis Enrique n’ont en effet aucune défaite au compteurs et pourraient donc terminer invaincu, ce qui n’est jamais arrivé en Ligue 1.

« Un jour, eux aussi vont perdre »

Cela va commencer ce samedi, avec le déplacement à Saint-Étienne… où un piège semble attendre le PSG ! « Pour le moment, cela a été impossible puisque personne ne l’a fait en Ligue 1. Mais un jour, eux aussi vont perdre. Nous avons l’ambition d’être les premiers à les battre » a expliqué ce vendredi en conférence de presse l’entraîneur Eirik Horneland.

« C’est l’une des meilleures équipes d’Europe »

« Mais l’ambition n’est pas suffisante, il faut aussi les qualités, l’engagement, avoir un bon jour. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe » a toutefois prévenu le coach de l’ASSE, qui reste sur un match interrompu face à Montpellier. « La difficulté, c’est qu’ils sont de grandes qualités et que le coach les fait travailler dur. L’investissement de chacun rend le match très difficile ».