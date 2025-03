PSG : Hanouna écrase Al-Khelaïfi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce jeudi soir en deuxième partie de soirée, l'émission "Complément d'enquête" sur Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a attiré 718.000 téléspectateurs, un record pour sa saison. Cependant, ce chiffre reste loin derrière le numéro consacré à Cyril Hanouna, qui avait captivé 3,03 millions de personnes en novembre 2023 sur France 2.

Ce jeudi soir, l’émission « Complément d’enquête » consacrait un numéro spécial à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale. Un numéro qui voulait mettre en lumière l’influence dans le monde du football et les méthodes d’Al-Khelaïfi, témoignages et documents à l'appui. Véronique Rabiot, mère et agente du joueur de l’OM formé au PSG, a notamment été interrogée en fin d’émission.

Un record sur la saison, mais...

Annoncée il y a plusieurs semaines, l’émission était très attendue, mais cela se ressent-il sur l’audience ? Oui et non. 718.000 personnes étaient réunies devant France 2 entre 23h01 et 0h25, selon les chiffres de Médiamétrie rapportés par Puremédias, soit 10,4% de l'ensemble du public âgé de quatre ans et plus. Un record cette saison pour Tristan Waleckx, à la tête du programme, qui avait atteint au mieux 10,1% de part d’audience.

Le numéro sur Cyril Hanouna largement devant

En revanche, le numéro consacré à Nasser Al-Khelaïfi avec ses 718.000 téléspectateurs ne fait pas le poids lorsque l’on compare à l’émission spéciale sur Cyril Hanouna le 30 novembre 2023, elle aussi très attendue. « Complément d’enquête » avait alors séduit 3,03 téléspectateurs en deuxième partie de soirée, son record absolu.