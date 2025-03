Enlèvement - Séquestration : Scandale révélé au PSG ?

Axel Cornic

Dans un reportage diffusé ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a fait l’objet de plusieurs accusations compromettantes, qui n’ont pas manqué de faire réagir. C’est le cas avec Hicham Karmoussi, ancien majordome du président du Paris Saint-Germain, qui assure notamment avoir reçu des énormes pressions, avec d’ailleurs une tentative d’enlèvement.

Le Complément d’enquête centré sur Nasser Al-Khelaïfi fait beaucoup de bruit au lendemain de sa diffusion. Intitulé Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG, il lève le voile sur certains agissements du président parisien, avec notamment le témoignage d’un ancien collaborateur qui a clairement parlé de méthodes assez surprenantes.

« J'ai vu qu'ils avaient changé la serrure de l'appartement »

Hicham Karmoussi a témoigné à visage couvert pour ce reportage, évoquant un échange assez tendu avec Al-Khelaïfi. « Il était au Qatar, il m'a dit il faut qu'on se parle. Il me dit : "tu viens quand au Qatar ?" Je lui dis : "Moi je dois rentrer voir ma mère qui est malade, je ne peux pas venir tout de suite." Il m'a répondu : "S'il te plaît, viens avant, même un jour plus tôt, ce serait trop bien". Chaque jour il m'appelait, il m'envoyait des messages: "Tu viens quand ?" » a expliqué l’ancien majordome du président du PSG. « J'ai essayé de gagner du temps, je suis rentré à Paris. Et j'ai vu qu'ils avaient changé la serrure de l'appartement. J'ai compris qu'ils étaient en train de me piéger. Je comprends qu'il veut m'attraper là-bas. Pour faire quoi ? A votre avis, me mettre en prison ».

« Je savais que si j'allais au Qatar, je ne reviendrai pas »

« Ils ont essayé de m'enlever 2,3 fois. il m'a envoyé des gens en bas de chez moi. Des gens qui travaillent avec lui. L'employé a essayé de me pousser, de me forcer à monter dans la voiture. J'avais peur et j'ai commencé à crier. Il m'a dit "Non viens on discute". Moi je savais que si j'allais au Qatar, je ne reviendrai pas » a également expliqué Karmoussi évoquant une tentative d’enlèvement, avant de parler d’une énorme pression mise par les avocats de Nasser Al-Khelaïfi. « Tu vas rentrer dans ton pays, ils vont te faire du mal. Ils m'ont dit : "On n'est pas la police, on est là pour t'aider. On a 20 questions, on a les réponses. On va te poser les questions, tu dois répondre. Si tu mens, on a les réponses. C'est le Qatar qui pose les questions." Ils m'ont forcé à signer un protocole. C'était comme la police, ils m'ont mis une pression incroyable ».