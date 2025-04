OM - De Zerbi : Déjà le divorce ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille traverse une passe difficile avec trois défaites consécutives. Le doute s'installe autour de Roberto De Zerbi, dont la méthode est remise en question. Alors que le soutien de la direction reste intact, des critiques émergent sur sa capacité à gérer l'équipe. Pendant ce temps, les rumeurs persistent concernant un intérêt de l’AC Milan...

Rien ne va plus à l’OM ! Alors que la trêve internationale tombait à pic après deux défaites consécutives en Ligue 1, la formation phocéenne s’est lourdement inclinée sur la pelouse du Stade de Reims, 15e au classement et qui n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 10 novembre dernier. Alors que les éloges ne manquaient pas pour Roberto De Zerbi au début de la saison, c’est désormais un sentiment doute qui domine au moment d’évoquer le technicien italien.

La méthode De Zerbi fonctionne-t-elle encore à l’OM ?

Roberto De Zerbi est-il encore l’homme de la situation ? C’est toujours l’avis de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui le soutiennent et rejettent davantage la faute sur les joueurs. En revanche, certains observateurs ne partagent pas ce point de vue. « Je pense qu’aujourd’hui De Zerbi n’est pas capable d’entraîner cette équipe, estimait ce week-end Thomas Bonnavent, le présentateur de l'émission Winamax FC. Hier, je l’avais à trois mètres de moi, il a abandonné ».

De son côté, Daniel Riolo affirme que la méthode de l’entraîneur phocéen n’est plus la bonne, prenant pour exemple au micro de RMC les deux jours de repos supprimés après la claque à Reims : « Je pense que c'est une erreur et tout ce que fait De Zerbi depuis pas mal de temps maintenant est une erreur. J'ai toujours dit de bien de lui, je l'aime bien parce que ce sont des coachs à discours mais il faut voir comment ça se connecte. Aujourd'hui, entraîneur, c'est du management à 80% avec une connexion dans le message. Il n'y a plus de connexion avec De Zerbi, il y a un problème, il n'est pas compris. »

L’AC Milan s’intéresse à lui

Et alors que la situation se complique pour lui à l’OM, le nom de Roberto De Zerbi circule pour prendre les rênes de l’AC Milan et remplacer Sérgio Conceição la saison prochaine. Selon la presse italienne, une rencontre aurait d’ailleurs eu lieu entre son entourage et Fabio Paratici, pressenti pour devenir le directeur sportif de la formation lombarde qui a une place particulière dans le cœur de Roberto De Zerbi. En Italie, on affirme en effet que l’ancien de Brighton rêverait de suivre les traces de son idole Arrigo Sacchi en débarquant sur le banc de l’AC Milan, son club formateur.

Alors selon vous, Roberto De Zerbi sera-t-il toujours à l’OM la saison prochaine ? A vos votes !