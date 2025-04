PSG : Une ultime chance avant son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mercredi prochain, le PSG recevra Aston Villa à l'occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Pour ce premier choc, le club de la capitale va devoir faire sans Marquinhos. Willian Pacho devrait donc être associé à Lucas Beraldo, qui peine à confirmer tout son potentiel à Paris. Cette rencontre devrait servir de test pour le jeune brésilien.

La pression monte à quelques jours du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa. Une équipe à sa portée, mais qui va être difficile à manœuvrer en raison de l’apport d’Unai Emery. Pour cette rencontre, le PSG devra faire sans Marquinhos, suspendu. Pour le remplacer, Luis Enrique devrait lancer Lucas Beraldo dans le grand bain. A 21 ans, le joueur brésilien a l’occasion de montrer sa véritable valeur en Ligue des champions. Mais pour José Pierre-Fanfan, il va devoir hausser son niveau pour masquer ses lacunes.

Beraldo va devoir faire oublier Marquinhos

« Je trouve qu’il manque vraiment d’autorité à un poste qui en exige beaucoup. C’est quelqu’un de trop gentil dans son attitude et on a la sensation qu’il est dans une espèce d’opération séduction. Il a un côté « ultra bright » et cette posture lui joue des tours quand il est dans le dur. C’est souvent l’adage des joueurs qui ont des facilités : il peut avoir tendance à être nonchalant et à s’oublier ensuite. Il va tout de même devoir forcer sa nature face à Ollie Watkins et Morgan Rogers qui sont des attaquants puissants et impactants » a confié l’ancien joueur du PSG.

Une ultime chance de briller ?

Ce match est une formidable opportunité pour lui. A contrario, il pourrait causer sa perte en cas de mauvaise performance. « C’est un beau challenge à relever pour lui. S’il a signé au PSG, c’est pour jouer ces matchs-là. Malgré ses défauts, j’ai confiance en lui. Si on est inquiets, c’est surtout parce que cette rencontre est un quart de finale de Ligue des champions. C’est l’importance de ce match plus que la nature de l’adversaire qui fait naître ces doutes. J’aurais été un peu plus inquiet si ça avait été le Bayern, le Barça ou le Real en face. S’il n’est pas capable de contenir les attaquants d’Aston Villa ou de répondre aux attentes contre cet adversaire, c’est que la marche est peut-être un peu trop haute aujourd’hui pour lui… » a lâché Pierre-Fanfan dans les colonnes du Parisien.