PSG - France 2 : C’est le feu sur les réseaux sociaux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En difficulté contre Dunkerque, le PSG s'est toutefois qualifié pour la finale de Coupe de France en s'imposant 4 buts à 2 après avoir été mené 2 à 0. Cependant, l'égalisation de Marquinhos fait grandement parler puisque le but part d'un corner qui n'aurait probablement pas du être accordé. Une situation largement rappelée par les commentateurs de France 2, ce qui a eu pour conséquence de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Bien décidé à tout rafler sur son passage, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France au terme d'une rencontre mouvementée face à Dunkerque. Le club pensionnaire de Ligue 2 menait même 2 à 0 à la 40e minute, mais les Parisiens ont inversé la tendance pour finalement s'imposer 4 à 2. Cependant, l'égalisation de Marquinhos juste après la pause a suscité une polémique puisqu'elle fait suite à un corner qui n'aurait pas du être accordé au PSG.

Les commentaires de France 2 font halluciner sur les réseaux sociaux

D'ailleurs, les commentateurs de France 2, Fabien Levêque et Loïc Rémy ont d'ailleurs plusieurs fois répété qu'il s'agissait d'une injustice pour Dunkerque, ce qui n'a évidemment pas manqué de faire parler sur les réseaux sociaux. « C’est dingue l’incompétence de Loic Rémy et Fabien Leveque sur les règles d’arbitrage », lâche par exemple un supporter du PSG sur X faisant référence au fait que le journaliste de France Télévisions avait réclamé l'utilisation de la VAR, ce qui n'est pas possible dans ce cas de figure. « Dans le cv du commentateur, faut être anti-PSG à la base », peut-on également lire sur le réseau social. Ou encore : « Fabien Lévêque il va pas se remettre du corner ».

«C'est inadmissible»

Et du côté de Dunkerque, l'égalisation du PSG a également été commenté, puisqu'Opa Sanganté n'a pas manqué d'afficher sa colère. « On montre un beau visage. Mais comment avec la VAR en 2025, l'arbitre peut donner un corner qui n'existe pas? C'est inadmissible. On a montré nos valeurs, on a fait un beau match. Mais on est un peu déçu, ce deuxième but nous fait mal alors qu'il n'y a pas corner. Ce match bascule là dessus. On va tourner la page très vite, on va se reconcentrer sur le championnat », lâche-t-il au micro de beIN SPORTS.