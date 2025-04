Stupeur à l'OM, le PSG vole un gardien ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain semble préparer l’avenir, avec l’arrivée d’un tout jeune gardien italo-brésilien de seulement 18 ans, qui aurait récemment signé. Il s’agit de Renato Marin, en fin de contrat avec l’AS Roma et suivi par un grand nombre de clubs européens... mais également français, avec l’Olympique de Marseille !

L’hiver dernier, le PSG a décidé de miser gros sur Khvicha Kvaratskhelia, avec un transfert à 70M€. Mais la star du Napoli ne semblait pas être la seule cible des Parisiens, qui ont travaillé en coulisses pour boucler l’arrivée d’un gardien de but annoncé comme l’un des nouveaux prodiges du poste.

Le PSG boucle la signature de Renato Marin

Dès février 2025, Le Parisien annonçait la signature de Renato Marin, gardien de seulement 18 ans en fin de contrat avec l’AS Roma. Et ça se confirme sérieusement, puisque Il Corriere dello Sport nous a récemment appris que tout serait d’ores et déjà bouclé pour son arrivée au PSG en juillet prochain, lorsqu’il sera libre.

L’OM le voulait aussi

C’est une belle victoire, puisque l’Italo-brésilien semblait être suivi par un grand nombre de clubs comme la Juventus ou encore l’Inter. Mais Tuttosport assurait il y a quelques mois encore qu’un autre club de Ligue 1 faisait les yeux doux à Renato Marin et il s’agissait de l’OM, qui devrait donc le voir filer du côté du grand rival du PSG.