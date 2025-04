«L'obsession» qui fait trembler le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces derniers temps, le PSG a clairement baisssé le pied pendant les rencontres de Ligue 1 notamment. Ce qui agacerait le staff de Luis Enrique si l'on se fie aux informations du Parisien divulguées ce samedi à quelques heures du rendez-vous couperet à Londres contre Arsenal en demi-finale de Ligue des champions.

Le 5 avril dernier fut jour de fête pour le PSG. Au Parc des princes et grâce à un but de Désiré Doué inscrit contre le SCO d'Angers, Luis Enrique a été porté en triomphe par le vestiaire et son staff technique. La cause ? Son groupe a été sacré champion de France pour la deuxième fois consécutive sous ses ordres. Mais depuis, c'est un PSG un peu plus poussif dans ses performances qui est visionné par les observateurs.

Un agacement en interne ?

Et le staff de Luis Enrique s'agacerait d'ailleurs de l'effet des compliments sur certains joueurs comme Vitinha ou encore Nuno Mendes ainsi que Joao Neves selon Le Parisien, bien que les noms n'aient pas filtré. Avec le championnat en poche, mais la série d'invincibilité en Ligue 1 perdue contre l'OGC Nice au Parc des princes vendredi soir (1-3), les hommes de Luis Enrique se déplaceront à Londres mardi pour y affronter Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions.

Une obsession dangereuse au PSG ?

Il semblerait qu'au PSG, l'obsession pour la C1 occuperait tous les esprits des joueurs et salariés. Pire, la Ligue des champions serait au cœur de tous les échanges au Campus PSG, justifiant un intérêt moindre du Paris Saint-Germain pour les dernières rencontres de Ligue 1 d'après Le Parisien. Un PSG qui passerait à côté de son sujet contre Arsenal pourrait avoir de sérieuses répercussions sur la fin de saison avec notamment une finale de Coupe de France face au Stade de Reims le 24 mai prochain...