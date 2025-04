PSG : Luis Enrique a craqué, la surprenante révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pourtant si important pour le Paris Saint-Germain en ce début d'année 2025, Vitinha connaît un passage moins fructueux dans l'entrejeu du PSG ces derniers temps. Sa prestation en quart de finale retour contre Aston Villa à Villa Park aurait agacé Luis Enrique et le staff technique du coach espagnol d'après Le Parisien.

Depuis le sacre du PSG en Ligue 1 le 5 avril dernier, il semble que le groupe de Luis Enrique ait quelque peu levé le pied. Hormis la victoire contre Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des champions (3-1), le champion de France a montré un manque de réalisme et d'engagement qui ne lui était pas propre depuis le début de l'année 2025.

Vitinha au banc des accusés ?

Par moments, les joueurs de Luis Enrique ont fait preuve de négligence et de laxisme dernièrement comme Le Parisien l'a souligné, notamment face à l'OGC Nice vendredi soir (1-3). Le quotidien de la capitale explique en effet que le staff technique du coach espagnol serait de plus en plus irrité de certains comportements de la part de certains joueurs. Certes, leurs identités n'ont pas filtré, mais le média cite Vitinha et sa suffisance dans son placement et des gestes fantasques pas toujours en adéquation avec la situation.

Le body language de Vitinha pointé du doigt ?

Mais ce n'est pas tout, Le Parisien assure que le staff géré par Luis Enrique n'aurait pas apprécié certaines attitutes de Vitinha à Villa Park pendant le quart de finale retour de Ligue des champions perdu face à Aston Villa (2-3) et notamment l'aile de pigeon dans une phase défensive du Portugais. Un geste technique également effectué, pendant la même action, par le capitaine Marquinhos en défense. De quoi générer de l'agacement chez le coach du PSG.