Transfert problématique à l’OM, il sort du silence !

La rédaction

Ulisses Garcia a connu une saison mouvementée à l’OM, entre mise à l’écart et retour en grâce sous Roberto De Zerbi. Confronté à l’arrivée d’Amar Dedic cet hiver, le défenseur suisse a évoqué la concurrence et son état d’esprit en conférence de presse, assurant continuer à travailler dur pour gagner sa place.

Ulisses Garcia a passé une saison très spéciale à l’OM. Un temps relégué dans le loft, le défenseur suisse a réussi à se faire une place dans l’effectif de Roberto De Zerbi, avant de voir un autre arrière gauche arriver cet hiver à l’OM : Amar Dedic.

«On continue de bosser dur»

Lors de la conférence de presse de l’OM ce samedi, Ulisses Garcia s’est confié sur l’arrivée du Bosnien et sur la concurrence à l’OM : «Ça n'a pas été un moment difficile. Quand tu es dans un gros club, il y a toujours de la concurrence, il y a toujours de nouveaux joueurs qui arrivent. En tant que joueur, on fait avec, on continue de bosser dur et d’espérer avoir du temps de jeu.»

La concurrence avec Dedic

Arrivé cet hiver sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 10 M€, Amar Dedic n’a pas encore réussi à s’illustrer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le défenseur de l’OM n’a délivré qu’une passe décisive en neuf apparitions sous les couleurs phocéennes, avec seulement deux titularisations.