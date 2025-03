OM : De Zerbi prêt à aller au clash ?

Axel Cornic

Les prochaines semaines vont être très importantes pour l’Olympique de Marseille, qui va notamment affronter l’AS Monaco, le LOSC ou encore le Stade Rennais. Et la victoire est obligatoire, avec une deuxième place de Ligue 1 perdue et la troisième qui est en grand danger, avec dont une possible nouvelle qualification manquée pour la Ligue des Champions.

Cet hiver, l’OM semblait pouvoir consolider sa deuxième place en Ligue 1, surtout avec un AS Monaco mal en point. Mais rien n’est allé comme prévu, puisque les Marseillais ont enchainé les défaites et ont réussi à perdre cette deuxième place très précieuse pour la suite du projet, avec d’ailleurs les Monégasques qui leur sont même passés devant.

Une prise de conscience est demandée !

Un changement est donc obligatoire ! D’après les informations de RMC Sport, l’OM est derrière Roberto De Zerbi, mais cela ne semble pas être le cas de tous les joueurs. Certains sont accusés de ne pas s’investir assez dans le travail collectif et le coach marseillais souhaite qu’un électrochoc se produise, pour qu’ils prennent conscience du danger qui guette actuellement l’équipe.

« De Zerbi est très exigeant envers lui-même et très autocritique »

Au sein de l’OM on assure en tout cas que l’Italien est totalement investi dans son rôle d’entraineur, avec la volonté de trouver une solution en cette fin de saison. « De Zerbi est très exigeant envers lui-même et très autocritique » a confié une source interne au club phocéen, qui est souvent proche de l’équipe. « C’est un passionné qui ne cesse d’essayer de trouver des solutions, sur le terrain et en dehors ».