Antoine Dupont, l’avertissement est lancé !

Opéré avec succès suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit avec le XV de France en mars, Antoine Dupont va désormais vivre différentes étapes dans les mois à venir pour sa rééducation. Et un préparateur physique avertit la star des Bleus sur l'aspect psychologique de l'épreuve qui l'attend avant son retour sur les terrains.

Antoine Dupont sera éloigné des terrains de rugby pour une durée estimée aux alentours de 9 mois suite à sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, contractée le 8 mars dernier durant le choc entre l'Irlande et le XV de France, en Tournoi des 6 Nations. Laurent Arbo, ancien rugbyman professionnel et aujourd’hui préparateur physique, se livre sur la rééducation du capitaine des Bleus dans un entretien accordé au Midi Olympique, et les différentes étapes par lesquelles Dupont devra passer avant son grand retour.

« Ça prendra le temps qu’il faudra »

Une fois qu'il aura passé la première étape de renforcement musculaire, Antoine Dupont devra attendre le feu vert du chirurgien pour reprendre la course. Et c’est alors que démarre le second chapitre du processeur de rééducation comme l'explique Arbo : « La première étape est de reconditionner le joueur à la course. Il aura déjà fait quelques ateliers avec les kinés, où il aura travaillé les appuis ainsi que la mobilité de sa jambe. Par la suite, il lui faudra bosser les schémas moteur car ça fera 4 mois, peut-être cinq mois qu'il n'aura pas couru. Là aussi, c’est primordial. Surtout, il ne faut rien forcer et suivre le rythme du blessé, sauf cas exceptionnel bien sûr. Ça prendra le temps qu’il faudra ».

Dupont devra faire preuve de mental

Par ailleurs, la psychologie du joueur est importante dans ce genre de moment, et Antoine Dupont est donc prévenu : « C’est la base. Le blessé doit retrouver de bonnes sensations avec son genou. C’est en partie pour cela que la personne qui l’accompagne doit être proche du joueur, l’écouter, le comprendre et le soutenir par moments. Des douleurs peuvent apparaître pendant des exercices. Il faut garder le moral, toujours. Connaissant Antoine, il risque par exemple d’estimer que ça ne va pas assez vite. Il va voir ses copains jouer tous les week-ends… C’est dans ces moments-là que l’entourage sera important », poursuit Laurent Arbo. L'avertissement est lancé pour Dupont...