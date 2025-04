PSG - Départ de Mbappé : L'annonce royale que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de s'en aller l'été dernier. C'est libre qu'il a choisi de réaliser son rêve et de signer avec le Real Madrid. Un transfert qui a beaucoup fait parler et qui continue encore de faire réagir quand on voit la forme actuelle du PSG. C'est ainsi que le prince William a livré son avis sur ce départ de Mbappé.

Ce mercredi soir, il y avait du beau monde au Parc des Princes pour assister à PSG-Aston Villa en Ligue des Champions. Une présence royale était notamment à noter puisque le prince William, fils du roi britannique Charles, était là. En grand fan des Villans, il est donc venu soutenir son équipe. Et c'est en marge de cet évènement que le prince William a donc parlé de Kylian Mbappé.

« L'absence des superstars rend peut-être les choses un peu plus cohérentes »

Présent au micro de TNT Sports avant la rencontre, le prince William a évoqué le visage du PSG sans Kylian Mbappé. Parlant alors du départ du Français pour le Real Madrid, il a répondu : « Je pense que l'absence de Kylian Mbappé, je crois que les gars du PSG en ont beaucoup parlé dans les médias, l'absence des superstars rend peut-être les choses un peu plus cohérentes ».

Le PSG domine Aston Villa

Et effectivement, sans Kylian Mbappé, c'est désormais beaucoup plus cohérent au PSG. Une véritable équipe est dirigée par Luis Enrique et les résultats sont au rendez-vous. Depuis le début d'année 2025, le club de la capitale impressionne. Et ça a encore été le cas ce mercredi avec une victoire face à Aston Villa (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions.