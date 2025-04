Cyril Hanouna : La réponse cash de Kylian Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est un joueur engagé, prenant position dans plusieurs affaires sensibles comme dans l'affaire Nahel ou contre la montée de l'extrême-droite en France. Selon l'animateur Cyril Hanouna, le joueur du Real Madrid ne serait pas sorti indemne de ces sorties. Mais dans la presse espagnole, il a pleinement assumé.

Discret sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé avait ressenti le besoin de s’exprimer après la mort du jeune Nahel en 2023. Un an plus tard, il avait lancé un appel pour faire barrage à l’extrême-droite lors des dernières élections européennes. Pour Cyril Hanouna, ce fût une profonde erreur. « Les prises de position de Mbappé lui ont coûté très cher, au niveau de sa popularité. Qu’il tweete sur Nahel il y a pas de soucis, mais je ne l’ai pas vu tweeter sur les policiers, Philippine, Lola. Ou vous restez dans le sport et vous ne réagissez à rien ou alors vous tweetez sur tout » avait confié l’animateur.

Mbappé assume ses propos

La réponse de Mbappé ne s’est pas faite attendre. Au cours d’un entretien à la Sexta, il a répondu indirectement à l’animateur. « En France, la première fois où je me suis exprimé, les gens on dit : "Mais pourquoi il parle ?" Mais avant d'être un footballeur, je suis une personne normale qui vit sa vie et voit les choses qui se passent. Certaines que j'aime, d'autres qui me rendent triste ou me mettent en colère et finalement, je donne mon opinion selon mes valeurs qui je pense sont les bonnes. Je sais que je ne peux pas changer le monde mais j'essaye à mon échelle. Si tout le monde essaye de faire un peu, le monde sera meilleur » a lâché le joueur du Real Madrid.

« On doit en finir avec le racisme et surtout agir »

Le champion du monde 2018 a fait de la lutte contre le racisme l’un de ses combats. « On doit en finir avec le racisme et surtout agir. Parler c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait ?. Les gens qui font les règles du foot pourraient changer les choses par exemple. Moi, je donne mon opinion comme un citoyen normal. Et notre responsabilité comme personnes célèbres, comme personnes prises en exemple, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Les joueurs sont plus solidaires, mais quand je vois ce qui se passe encore sur les terrains de football, ce n'est pas suffisant. » a lâché Mbappé.