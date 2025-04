Un champion du monde arrive à l’OM, son clan balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frank Leboeuf, champion du monde 1998, a rejoint l'Olympique de Marseille en 2001, un retour en France qui s'est avéré délicat pour sa famille, et plus particulièrement sa fille, Jade. Devenue mannequin et influenceuse, celle qui participe à la nouvelle saison du jeu « Les Traîtres » est revenu sur les difficultés liées à ce retour dans l'Héxagone.

La vie de Frank Leboeuf a changé un soir de 12 juillet 1998, lorsque l’équipe de France de football remporta la première Coupe du monde de son histoire à domicile en battant le Brésil (3-0). L’ancien défenseur évolue à ce moment-là du côté de Chelsea, en Angleterre, de quoi lui permettre d’échapper en partie à l’emballement médiatique qui a suivi cette victoire et de protéger sa famille.

« Quand papa a signé à Marseille, en 2001, le retour en France a été un peu complexe »

Mais trois ans plus tard, Frank Leboeuf rejoignit l’OM pour deux saisons, un moment plus compliqué à vivre pour ses proches. « Nous avons été un peu préservés de cela car, à l’époque, nous vivions en Angleterre. Mais quand papa a signé à Marseille, en 2001, le retour en France a été un peu complexe », reconnaît Jade Leboeuf, la fille du champion du monde, interrogée par Le Parisien.

« Des gens se rapprochent de toi uniquement pour être proche de ta famille »

« J’avais des petits copains qui n’étaient là que par intérêt, pour rencontrer mon père, se souvient celle qui est devenue mannequin et influenceuse. C’est compliqué de se dire que des gens se rapprochent de toi uniquement pour être proche de ta famille. Même aujourd’hui, adulte, je ressens parfois ce syndrome de l’imposteur où on me rattache au succès de quelqu’un d’autre ».