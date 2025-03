OM - Greenwood : Riolo annonce une catastrophe !

Pierrick Levallet

Acheté 30M€ par l’OM, Mason Greenwood avait démarré sa saison en trombe. L’Anglais se battait pour la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Mais depuis quelques semaines, rien ne va plus pour l’attaquant de 23 ans, qui déçoit de plus en plus. Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué d’annoncer une catastrophe avec Roberto De Zerbi.

Recrue phare de l’été dernier (30M€), Mason Greenwood avait réalisé un début de saison prometteur avec l’OM. L’attaquant de 23 ans se battait pour la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Seulement, rien ne va plus pour l’Anglais depuis quelques semaines. Auteur de seulement une réalisation lors des cinq derniers matchs, Mason Greenwood déçoit de plus en plus.

«Il n’est plus là»

Roberto De Zerbi, qui semblait pourtant avoir trouvé la bonne formule pour gérer l’ancien crack de Manchester United, a perdu le fil. « Des mecs qui ont disparu ne revienne pas. Greenwood ne revient pas, il n’est plus là. Le management De Zerbi avec Greenwood, ça n’a pas fonctionné » annonce d’ailleurs Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

L'OM confirme le malaise Greenwood

Roberto De Zerbi lui-même a confirmé le malaise avec Mason Greenwood. « Je pense que ce n’était pas son meilleur match, c’est sûr. Après, il a quand même eu l'occasion d'ouvrir le score en début de match, même s'il n'a pas réussi, alors que d'habitude, ce sont des buts qu'il ne rate jamais » a confié le coach de l’OM après la défaite contre le Stade de Reims ce samedi (3-1).