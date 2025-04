«Une petite bière» : Luis Enrique annonce sa soirée avec Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la la Ligue des champions dès mardi soir, Luis Enrique a été interrogé sur sa préférence entre Arsenal ou le Real Madrid. Le technicien espagnol s’en fiche mais assure qu’il a passé sa soirée avec «une petite bière» devant le match de Kylian Mbappé.

Luis Enrique a du vivre une soirée très tranquille. Et pour cause, après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions mardi soir, le technicien espagnol pouvait suivre sans pression le choc entre le Real Madrid et Arsenal afin d'analyser son adversaire dans le dernier carré de la C1.

Une soirée tranquille pour Luis Enrique

« Non, je n’ai aucun adversaire préféré. Demain, je profiterai à fond du match [entre Arsenal et le Real Madrid] à la maison, en dînant et en buvant une petite bière », s’amuse l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant d’assurer qu’il allait savourer sa soirée.

«Une petit bière» en regardant Mbappé

« Et je profiterai de cette phase éliminatoire en regardant les deux matchs en même temps [dont Inter vs Bayern], comme je le fais habituellement. Et cela m'amusera beaucoup de découvrir si l’on jouera contre une équipe anglaise ou espagnole, ce qui sera spécial dans les deux cas », ajoute Luis Enrique. Mais c'est bien Arsenal qui défiera le PSG en demi-finale.