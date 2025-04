Danse avec les Stars : Elsa Bois lance un défi à Florent Manaudou, c'est risqué !

Amadou Diawara

Pour le prochain prime de l'émission Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois vont réaliser une performance avec la troupe du Cirque Gruss. Lors d'une séance de répétition, la danseuse professionnelle a confié une grosse responsabilité à son partenaire. En effet, Florent Manaudou va devoir gérer leur espace pour éviter une catastrophe en plein direct.

Classés deuxième du dernier prime de Danse avec les Stars, Florent Manaudou et Elsa Bois préparent leur prochaine chorégraphie. Pour la neuvième semaine de l'émission, le couple va faire équipe avec la troupe du Cirque Gruss. Dans une vidéo publiée par TF1, Elsa Bois a lancé un énorme défi à Florent Manaudou. En effet, le nageur va devoir gérer leur espace, et ce, pour qu'ils évitent de toucher les quilles des jongleurs lors du direct.

«Il faut que toi tu gères l'espace»

« Là on marche pour se placer entre les jongleurs. (…) Là il faudra faire hyper gaffe que ton bras ne se balance pas parce qu’ils jonglent. Une quille passe devant et une quille passe derrière nous. On n’a pas beaucoup d’espace de manœuvre. Il faut que tu gardes ton bras le plus près de ton corps possible pour ne pas taper les quilles. Et une fois qu'ils arrêtent de jongler, tu déroules de l'autre côté », a déclaré Elsa Bois en pleine répétition, avant d'en rajouter une couche.

«Ça, ça va être un peu chaud»

« Ils vont jongler en hauteur, on va passer dessous. Ce qui va être difficile dans cette chorégraphie, c’est qu’il faut que tu gères l’espace. Comme on a les artistes sur scène avec nous, ils prennent une bonne partie du parquet. Quand on prend les diagonales ou quand on traverse il faut que tu arrives à voir, parce que moi je suis en arrière. Je ne peux pas les voir. Il faut que toi tu gères l'espace. Ça, ça va être un peu chaud. On va faire en sorte de caler tout ça le plus possible en plateau et pour que ce soit le plus pratique. Mais ça va le faire », a conclu Elsa Bois.