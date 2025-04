Florent Manaudou - Danse avec les stars : Le rendez-vous surprise avec Elsa Bois !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Florent Manaudou, à l'instar d'Adil Rami notamment, est toujours en lice pour l'édition 2025 de Danse avec les stars. Dans le cadre des quarts de finale pour le prime du 11 avril prochain sur TF1, le multiple médaillé olympique s'est rendu, à sa grande surprise, au cirque pour s'entraîner avec sa partenaire Elsa Bois.

Ces derniers temps, avec la diffusion de la saison 2025 de Danse avec les stars sur TF1, certains fans très observateurs ont noté un grand rapprochement entre Florent Manaudou et sa partenaire de danse Elsa Bois. Des rumeurs de relation qui ont été boosté par la séparation entre la danseuse et l'influenceur Michou entre autres, sans oublier le recoupage de certaines stories Instagram des partenaires de l'émission. Qualifiés en quarts de finale, Manaudou et Bois ont fait une virée au cirque des Folies Gruss pour le travail.

Florent Manaudou au cirque avec Elsa Bois

La troupe d'Alexis Gruss va accompagner Florent Manaudou et Elsa Bois pour le prime de vendredi prochain, soit les quarts de finale de Danse avec les stars. Les deux partenaires vont danser un American Smooth, sur les musiques du Moulin Rouge. Dans une vidéo exclusive dévoilée par TF1 sur la préparation aux Folies Gruss, cirque basé au Bois de Boulogne, Elsa Bois a interagi avec les membres de la troupe en faisant le teasing un « travail au cerceau » avec le nageur olympique.

Manaudou collé à Elsa Bois dans un cerceau : «Je peux faire la sieste»

De là, les deux partenaires de danse ont été tête-bêche dans le cerceau qui tournait sur lui-même. Une proximité et un mouvement circulaire qui a inspiré Florent Manaudou. « Moi, je peux faire la sieste », causant le rire d'un membre de la troupe qui a notamment qualifié « d'arabesques » ses mouvements de jambes au cerceau. La préparation a pris fin avec un souhait clairement affiché par la troupe : que « Florent (ndlr Manaudou) gagne. On va tout donner ». Adil Rami et les autres participants restants de la compétition de cette édition 2025 de Danse avec les stars.