De Zerbi : Son départ de l’OM annoncé dans les prochains heures ?

L’été dernier, Roberto De Zerbi signait pour 3 ans avec l’OM. Mais voilà que ces dernières heures, ça s’est emballé à propos d’un futur départ de l’Italien au Milan AC. Pour le moment, ça en reste juste au stade de rumeur. Toutefois, pour Christophe Dugarry, le départ de De Zerbi pourrait bien se confirmer très rapidement. Explications.

Un an et puis s’en va ? Si Roberto De Zerbi est l’actuel entraîneur de l’OM, les rumeurs se multiplient à propos d’un possible futur départ, notamment au Milan AC. Ça s’est d’ailleurs accéléré au cours des dernières heures. L’avenir de De Zerbi à Marseille pourrait donc s’assombrir et Christophe Dugarry n’a pas manqué de réagir à ce propos.

« Si De Zerbi ne fait pas un démenti avant Toulouse… »

Direction le Milan AC pour Roberto De Zerbi ? Pour Christophe Dugarry, si l’entraîneur de l’OM ne dément pas avant le prochain match face à Toulouse, ça voudra dire beaucoup. « Si De Zerbi ne fait pas un démenti avant Toulouse, c’est qu’il y a baleine sous caillou », a balancé le champion du monde 98 sur RMC.

« Je pense que l’OM est un tremplin pour lui »

Par ailleurs, Christophe Dugarry a lâché à propos de Roberto De Zerbi : « Je pense que l’OM est un tremplin pour lui. Je ne le sens pas investi totalement. Je vous tous les matchs de l’OM, dans ses changements, je le trouve pas inspiré. Je trouve qu’à Reims, il perd Balerdi, il fait 4 changements tactiques; Je le trouve perdu. Je le sens submergé par ce qu’il se passe à l’OM. J’espère me tromper, mais il y a quelque chose que je ne sens pas ».