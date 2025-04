L’OM à bout : Un joueur se fait éjecter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’aventure d’Elye Wahi n’a pas duré le temps initialement escompté tant par le joueur que les dirigeants de l’OM. Promu directeur du football du club phocéen en janvier, Medhi Benatia aurait pris partie intégrante au recrutement de l’attaquant français vendu à Francfort cet hiver. Le dirigeant marocain aurait eu l’intention de le relancer, mais aurait très vite craqué à l’instar du reste de la direction.

L’Olympique de Marseille a tenté un gros coup de poker sous la houlette de Medhi Benatia. Après avoir misé 32M€ à l’hiver 2023 sur Vitinha, transfert le plus cher de l’histoire du club qui s’est avéré être un flop évoluant actuellement au Genoa où il a été définitivement transféré à l’été 2024 après un prêt, le comité directeur de l’OM a fait le choix de relancer Elye Wahi à la dernière intersaison.

Benatia se sentait prêt à transformer Wahi

Après un exercice poussif au RC Lens, Elye Wahi signait à l’OM pour 25M€ et 5M€ de bonus. Un pari signé Medhi Benatia selon Romain Molina. Par le biais d’une vidéo YouTube publiée sur sa chaîne mardi soir, le journaliste d’investigation s’est attardé sur ce coup Wahi qui reste à ce jour « la principale erreur » du directeur du football de l’OM qui se serait senti capable de relancer l’ancienne pépite de Montpellier.

L’OM en avait ras-le-bol dès l’automne ?

Cependant, Elye Wahi n’aurait jamais fait preuve d’un total investissement pour réussir à l’OM. Dès son arrivée à la visite médicale, il comptait une heure et demie de retard pour sa visite médicale et ce, sans avoir présenté la moindre excuse d’après Romain Molina. Dès le mois d’octobre, à tous les étages de l’institution, on notait une volonté commune de se séparer de Wahi. Résultat, l’Eintracht Francfort l’a récupéré cet hiver contre un chèque de 26M€ + 3M€ de bonus. Clap de fin pour la courte saga Wahi.