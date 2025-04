Crise à l’OM, Rabiot se lâche sur De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une victoire qui fait du bien. L'OM a mis fin à une série de trois défaites de suite en battant Toulouse au Vélodrome ce dimanche soir (3-2). Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain tricolore a évoqué cette semaine particulière, marquée par un climat de tension dans le vestiaire.

Samedi dernier, Adrien Rabiot avait appelé à une réaction. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire » avait confié le milieu de terrain de l’OM après une nouvelle défaite face au Stade de Reims, la troisième d'affilée. Un sentiment partagé alors par Roberto de Zerbi, qui avait supprimé les deux jours de repos de ses joueurs.

Rabiot, des paroles aux actes

Visiblement, Rabiot a été écouté puisque son équipe s’est réveillée ce dimanche soir. Tout n’a pas été parfait au Vélodrome, mais l’OM a récupéré sa deuxième place au classement grâce à sa victoire face à Toulouse (3-2). Buteur ce dimanche, l’international tricolore a assumé son rôle de leader sur le terrain, mais aussi face à la presse. Alors que certains médias avaient évoqué des tensions avec Roberto de Zerbi, Rabiot a tenu à rassurer les supporters phocéens après le coup de sifflet final.

« Personne n’a quitté le navire »

« J’ai lu beaucoup de choses dans la presse. On a fait une très bonne semaine. Le coach était énervé et a cherché à nous remobiliser peu, c’est normal, c'est son rôle. Mais personne n’a quitté le navire, au contraire, on s'est entraînés avec encore plus d'enthousiasme. On a donné la bonne réponse mais ça ne suffit pas sur un match. Il faut continuer comme ça jusqu’à la fin » a confié le joueur tricolore au micro de DAZN.