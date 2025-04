Clash à l’OM : Les coulisses lunaires dévoilées au grand jour…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Malgré le fait que Pablo Longoria ait remis de l’ordre dans l’organigramme de l’OM, ces derniers mois furent particulièrement mouvementés et notamment du côté de la réserve. Un clash avait déjà eu lieu l’été dernier entre Chancel Mbemba et Ali Zarrak. Ce même bras droit de Medhi Benatia a été irrité par Jean-Pierre Papin comme rappelé par Romain Molina cette semaine. Les dessous de cette brouille XXL ont été dévoilés par le journaliste d’investigation.

A l’automne dernier, une brouille a eu lieu en interne à l’OM. Bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak faisait alors également le lien entre la réserve de l’Olympique de Marseille et l’équipe première dirigée par Roberto De Zerbi. Cependant, une directive de Zarrak avait mis Jean-Pierre Papin hors de lui. Pour La Provence, le coach de l’effectif de la réserve réglait ses comptes avec Ali Zarrak.

«J’ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas»

« L’histoire prend des proportions que je ne peux pas accepter. Il faut que je donne ma version. La première chose, c’est que je m’entends très très bien avec Roberto De Zerbi (…) J’ai un problème avec une certaine personne et je ne m’en cache pas. Je suis coach et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable ». Le clash entre les deux hommes prenait une place centrale dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Par l’intermédiaire d’une vidéo mise en ligne sur sa chaîne YouTube mardi soir, Romain Molina a donné quelques éléments supplémentaires sur l’origine du clash entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak.

Le management de Jean-Pierre Papin critiqué

Pour commencer, l’attitude de Jean-Pierre Papin aurait agacé Ali Zarrak à diverses reprises. Au cours de certaines séances d’entraînement, « JPP » resterait scotché sur son téléphone en s’asseyant sur sa glacière. Par ailleurs, il serait une fois venu arborant un maillot de Montpellier de Coupe de France quand bien même une interdiction de porter tout autre maillot que celui de l’OM aurait été mise en place. Le journaliste Romain Molina explique en outre que dans le cadre d’un déplacement de l’équipe réserve à Lens, Papin serait arrivé bien en retard à 9h15 au lieu de l’heure de rendez-vous fixée à 8h45. Un laps de temps important qui aurait pu leur faire rater le train.

La «colonie de vacances» qui aurait fait péter les plombs à Ali Zarrak

Autre point de discorde probable entre Jean-Pierre Papin et Ali Zarrak, ce dernier avait pour but de faire le lien entre les pros et la réserve : la présence de « JPP » dans les jacuzzi avec les joueurs du groupe professionnel malgré l’interdiction. Beaucoup de choses se sont empilées, dont un rendez-vous médical visiblement prétexté afin de boire en parallèle du champagne en loges, le tout facturé à sa société d’images. Le fait que la descente de certains joueurs de l'OM en réserve était perçue comme une colonie de vacances pourrait avoir grandement crispé Ali Zarrak. Le ton est monté jusqu’au clash donc. Les deux hommes ne se serraient du coup plus la main…