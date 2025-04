OM : Le premier transfert de l’été déjà connu ?

Axel Cornic

Le mercato estival débute dans plusieurs semaines, mais les choses semblent déjà bouger à l’Olympique de Marseille, qui pourrait rapidement boucler un transfert. Il s’agit de celui de Luis Henrique, qui pourrait rejoindre l’Inter dans une opération autour des 30M€, soit 22M€ de plus que son prix d’achat en 2020.

Alors que la qualification en Ligue des Champions n’est pas encore assurée, les premières spéculations fusent déjà à Marseille. La presse italienne annonce en effet que l’Inter en pincerait pour Luis Henrique, avec l’OM qui pourrait bien boucler un excellent deal pour démarrer son mercato estival.

Transfert de Luis Henrique à l’Inter ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cette piste serait très sérieuse à l’Inter dans l’optique d’un rajeunissement de l’effectif, même si aucune offre concrète n’a été formulée pour le moment. Simone Inzaghi souhaiterait miser sur Luis Henrique pour étoffer son effectif en vue du Mondial des clubs, notamment comme doublure pour Denzel Dumfries dans le couloir droit.

Un jackpot à 30M€

Les médias transalpins parlent d’un possible transfert à 30M€ pour le Brésilien de 23 ans, ce qui serait un très joli coup pour l’OM de Pablo Longoria. Il ne faut en effet pas oublier que Luis Henrique a été acheté pour seulement 8M€ en 2020 et si cette vente se confirme, il deviendrait l’une des plus belles plus-values de l’histoire marseillaise.