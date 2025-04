Il quitte l’OM, c’est l’incompréhension !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Clément Goguey, ancien pensionnaire du centre de formation de l'Olympique de Marseille, va participer à la Kings League France, dans l’équipe Génération 7 dirigée par le streamer Michou. Alors qu’il a passé quinze années de sa vie dans la cité phocéenne, le milieu reconnaît avoir été surpris de ne pas avoir pu poursuivre sa carrière à l’OM.

De l’OM à la Kings League France. Choisi en premier lors de la draft, Clément Goguey évoluera sous les couleurs de l’équipe Génération 7, dirigée par le streamer Michou. Le milieu de 27 ans, passé par le centre de formation du club phocéen, avait déjà eu l’occasion de s’illustrer dans cette compétition de football à sept créée par Gerard Piqué à l’occasion de la Kings World Cup l’an dernier, au Mexique, avec l’équipe Foot2Rue d’AmineMaTue.

« J’ai eu envie de reprendre mes études de kinésithérapie »

Clément Goguey se montre déterminé à briller, lui qui a passé quinze années de sa vie à l’OM. « De mes 3 ans et demi jusqu’à mes 18 ans, j’ai joué à l’OM, du centre de formation à l’équipe réserve, en étant un peu au contact des pros. Ensuite, je suis parti en National à Marseille-Consolat, puis j’ai signé pro au Gazélec Ajaccio, qui venait de descendre de Ligue 2, a-t-il confié dans des propos accordés à RMC. Après, je suis revenu au Aubagne FC en National 2 et vu que c’était un peu instable au niveau extra-sportif, j’ai eu envie de reprendre mes études de kinésithérapie il y a deux ans. Je me suis inscrit dans une école en Suisse. J’ai mis un peu de côté le football pour m’y consacrer et j’ai repris une licence à l’AS Géménosienne (Bouches-du-Rhône) en Régional 1. »

« J’ai été très surpris de ne pas signer pro »

Le natif de Marseille garde en mémoire son départ de l’OM, pensant avoir fait le plus dur en arrivant à approcher le groupe professionnel en 2016. « Cette année-là, il y a eu beaucoup de changements d’entraîneur avec Michel, Franck Passi puis Rudi Garcia. Je m’entraînais souvent avec eux et j’ai même disputé un match amical. Lassana Diarra était très proche des jeunes. Il me donnait beaucoup de conseils, s’est souvenu Clément Goguey pour RMC. J’ai profité de son discours et de son expérience. C’est l’un de ceux qui m’a le plus impressionné à l’entraînement. J’ai été très surpris de ne pas signer pro, parce que je m’étais imposé en réserve et j’avais disputé quasiment tous les matchs comme titulaire. Et puis ça se passait bien avec les pros. Ils ont fait signer à mon poste un jeune de la génération 1998 qui était allé en finale de Gambardella. Il a signé un contrat d’un an mais il ne s’est pas imposé. Je regrette encore cette époque-là. Pour moi, j’aurais dû signer pro et c’est pour ça que je suis parti un peu prématurément, parce que j’étais déçu et vexé. » Malgré tout, le joueur de 27 ans n’en tient pas rigueur à son club de cœur : « Mais bon, aujourd’hui, j’habite à côté de la Commanderie et je reste toujours un fervent supporter de l’OM (sourire). »