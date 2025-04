Mercato : Huit joueurs vont quitter le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’ici à la fin du mois d’avril, le PSG doit prendre une décision à propos de ses jeunes joueurs arrivant à la fin de leur contrat. Ils sont déjà quelques-uns à avoir signé avec le club de la capitale, comme Noham Kamara ou Rayan Abo El Ney. Cela ne sera en revanche pas le cas pour tous et actuellement, ils sont huit sur le départ.

Il y a une dizaine de jours, le PSG a officialisé les prolongations de deux de ses jeunes joueurs, Noham Kamara et Rayan Abo El Ney. Âgés de 18 et 17 ans, ils ont tous les deux signé un contrat stagiaire jusqu’en juin 2027. Le club de la capitale doit maintenant prendre une décision pour ses autres jeunes éléments, et a jusqu’au 30 avril pour leur faire une proposition, autrement il prendrait le risque de les voir partir sans percevoir d’indemnité de formations.

Huit jeunes joueurs sur le départ du PSG

D’après les informations de L’Équipe, ils sont actuellement au nombre de huit à être sur le départ du PSG. À commencer par Louis Mouquet (20 ans), quatrième gardien du club et pour qui un club anglais a pris des renseignements récemment. Prêté au Torino la saison dernière, Vimoj Muntu Wa Mungu (20 ans) arrive à la fin de son premier contrat professionnel et devrait partir à l’étranger. Ayman Kari, proche de rejoindre l’ASSE cet hiver, comme indiqué par Le 10 Sport, se dirige lui aussi vers un départ. Le milieu de terrain âgé de 20 ans pourrait choisir une destination exotique et prendre la direction de la Qatar Stars League, qui aimerait l’attirer.

Mahamadou Sangaré vers le City Group ?

Bien qu’il ait fait ses débuts en professionnel le 15 janvier dernier en Coupe de France contre Espaly, la tendance est également à un départ pour Axel Tape. Le PSG aurait aimé lui faire signer un contrat professionnel, ce qui est actuellement peu probable selon L’Équipe. Les dirigeants parisiens n’ont pas encore abandonné, mais de gros clubs européens s’intéressent au défenseur âgé de 17 ans. Même chose en ce qui concerne Oumar Camara (17 ans), dans le viseur de plusieurs clubs étrangers, notamment en Allemagne. Le PSG espère aussi conserver Mahamadou Sangaré, auteur de 8 buts en 6 matchs de Youth League cette saison, mais là encore, la tendance est à un départ. L’attaquant de 18 ans est dans le viseur du City Group et pourrait rejoindre Troyes. Enfin, Bocar Sy, gardien âgé de 17 ans, devrait également vivre ses dernières semaines à Paris.