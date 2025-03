Officiel : Le PSG annonce deux signatures

La rédaction

Le PSG annonce la prolongation de deux jeunes talents : Noham Kamara (18 ans) et Rayan Abo El Nay (17 ans) jusqu’en 2027. Le club poursuit ainsi sa politique de formation, misant sur des joueurs issus de son académie, à l’image de Warren Zaïre-Emery ou Presnel Kimpembe, pour bâtir son avenir.

Le PSG a adopté une nouvelle politique axée sur la formation et le développement des jeunes talents. Sous la houlette de Luis Enrique, plusieurs jeunes joueurs ont déjà obtenu des rôles clés, à l’image de Désiré Doué (19 ans), Bradley Barcola (22 ans), Joao Neves (20 ans) ou encore Pacho (23 ans).

Deux prolongations annoncées

Dans cette continuité, le PSG a officialisé la prolongation de deux jeunes joueurs prometteurs :

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature des contrats stagiaires du défenseur Noham Kamara et du milieu de terrain Rayan Abo El Nay. Les deux jeunes joueurs prolongent leur aventure chez les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2027.» peut-on lire dans le communiqué du PSG.

Le PSG fait confiance aux jeunes

À seulement 18 et 17 ans, Noham Kamara et Rayan Abo El Nay incarnent l’avenir du PSG. Le club continue de s’appuyer sur son centre de formation, comme il l’a fait par le passé avec Warren Zaïre-Emery, Presnel Kimpembe et bien d’autres.